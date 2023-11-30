Сонин Кузьма (Косьма) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Кузьма (Косьма) Николаевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Сонин Николай

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Сонин Иосиф Кузьмич

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Сын: Сонин Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.

Сын: Сонин Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.82об-83 Родились мальчики -близнецы Алексей и Кирилл
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.

Сын: Сонин Кирилл Кузьмич

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.82об-83 Родились мальчики -близнецы Алексей и Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Сонин Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)

Смерть
Неизвестно
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