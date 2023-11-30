Сонин Кузьма (Косьма) Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Сонин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Сонин Иосиф Кузьмич
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.82об-83 Родились мальчики -близнецы Алексей и Кирилл
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.
Сын: Сонин Кирилл Кузьмич
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.82об-83 Родились мальчики -близнецы Алексей и Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Сонин Фёдор Кузьмич
Мать ребёнка: Сонина Марфа Кондратьевна (Кондратовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно