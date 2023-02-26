Хрюков Пётр Денисович
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 266-й пехотный Пореченский полк Место рождения Смоленская губ., Поречский уезд, Бородинская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 05.12.1914
Военная служба
1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 226-й пехотный полк Место рождения Смоленская губ., Поречский уезд Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 17.11.1914 Дата события 12.02.1915
Смерть
Неизвестно