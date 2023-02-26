Марк Лаврентиев
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Христина Маркова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно