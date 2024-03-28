Кочигина Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кочигин Семен Трофимович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кочигина Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Кочигин Семен Трофимович
Смерть
Неизвестно