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Кочигина Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочигин Семен Трофимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кочигин Иван Семенович

Отец ребёнка: Кочигин Семен Трофимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кочигина Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Кочигин Семен Трофимович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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