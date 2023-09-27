Лишин Андрей Фёдорович
Место рожденияБарыки, Мглинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.11.1864
Дата смерти26.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1864
Отец: Лишин Фёдор Григорьевич
Мать: Лишина Матильда Карловна
Барыки, Мглинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Около 1886
Таврическая губерния, Российская империя
Место работы: Акцизное Управление Служащий.
Бракосочетание
1887
Жена: Лишина София Михайловна
Таврическая губерния, Российская империя
Умерла в 1889 году.
Работа или профессия
Около 1893
Таврическая губерния, Российская империя
становой пристав | Место работы: полиция Должность: становой пристав
Рождение ребёнка
17.12.1894
Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1894
Жена: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1896
Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1898
Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Лишин Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна
Таврическая губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таврическая губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1903
Таврическая губерния, Российская империя