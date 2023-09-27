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Лишин Андрей Фёдорович

Место рождения

Барыки, Мглинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.11.1864

Дата смерти

26.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1864

Отец: Лишин Фёдор Григорьевич

Мать: Лишина Матильда Карловна

Барыки, Мглинский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Около 1886
Таврическая губерния, Российская империя
Место работы: Акцизное Управление Служащий.
Бракосочетание
1887

Жена: Лишина София Михайловна

Таврическая губерния, Российская империя
Умерла в 1889 году.
Работа или профессия
Около 1893
Таврическая губерния, Российская империя
становой пристав | Место работы: полиция Должность: становой пристав
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Лишин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Бракосочетание
1894

Жена: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Лишин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1898

Сын: Лишин Борис Андреевич

Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лишин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Лишин Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Лишина Анна Николаевна

Таврическая губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таврическая губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1903
Таврическая губерния, Российская империя
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