Рамазан Абдулхаир улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазан Абдулхаир улы

Место рождения

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Максабаш, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минлисылу

Смерть
Неизвестно
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