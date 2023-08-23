Благодатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.?

Дочь: Родионова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодатова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодатова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбацевич Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодатова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благодатова Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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