Благодатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.?
Дочь: Родионова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благодатова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благодатова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбацевич Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благодатова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Благодатова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно