Жидков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения25.06.1954
Дата смерти20.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954
Отец: Жидков Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1978
Мать ребёнка: Жидкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
18.08.1984
Дочь: Мухина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Жидкова Галина Николаевна
Смерть
20.03.1998
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область