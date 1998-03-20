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Жидков Николай Иванович

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Место рождения

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.06.1954

Дата смерти

20.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1954

Отец: Жидков Иван Трофимович

Мать: Жидкова Татьяна Ермолаевна

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1978

Сын: Жидков Роман Николаевич

Мать ребёнка: Жидкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1984

Дочь: Мухина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Жидкова Галина Николаевна

Смерть
20.03.1998
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

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