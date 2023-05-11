Скытева Аксинья (Ксения) Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скытева Аксинья (Ксения) Савельева

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.02.1822

Муж: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Работа или профессия
До 1822
дворовая девка
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Надежда Пахомова

Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов

Смерть
Неизвестно
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