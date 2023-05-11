Скытева Аксинья (Ксения) Савельева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1822
Покровская церковь с.Дмитриевка
Работа или профессия
До 1822
дворовая девка
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Надежда Пахомова
Отец ребёнка: Скитев (скытев) Пахом Семёнов
Смерть
Неизвестно