Евстигнеева (Колобаева) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Артём Андреевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Андрей
Рязань, город Рязань, Рязанская область