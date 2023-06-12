Евстигнеева (Колобаева) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева (Колобаева) Татьяна Андреевна

Евстигнеева (Колобаева) Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1989

Отец: Колобаев Андрей Альбертович

Мать: Колобаева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Артём Андреевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Андрей

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close