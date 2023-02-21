Хейнман Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хейнман Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Хейнман Двейра Геселевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейгельман Софья Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хейнман Карина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзова Белла Григорьевна

Мать ребёнка: Фейгельман Софья Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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