Хейнман Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Хейнман Двейра Геселевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хейнман Карина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзова Белла Григорьевна
Мать ребёнка: Фейгельман Софья Лазаревна
Смерть
Неизвестно