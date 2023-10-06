Рипа (Козей) Марфа Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рипа (Козей) Марфа Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Репа Петр Ильич

Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1907

Дочь: Рипа Матрона Ильнична

Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Репа Василий Ильич

Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Мария Ильнична

Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Репа Федор Ильич

Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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