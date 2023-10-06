Рипа (Козей) Марфа Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1903
Муж: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Репа Петр Ильич
Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.03.1907
Дочь: Рипа Матрона Ильнична
Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Репа Василий Ильич
Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Мария Ильнична
Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Репа Федор Ильич
Отец ребёнка: Репа Илья Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно