Турнавин (Михайлов) Феодор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1897 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.
Сын: Турнавин Михаил Феодорович
Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.
Сын: Турнавин Дмитрий Феодорович
Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.
Сын: Турнавин Иоанн (Иван) Феодорович
Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна
Смерть
Неизвестно