Турнавин (Михайлов) Феодор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турнавин (Михайлов) Феодор Сергеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.05.1897 ст.

Жена: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1898 ст.

Сын: Турнавин Михаил Феодорович

Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1901 ст.

Сын: Турнавин Дмитрий Феодорович

Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1903 ст.

Сын: Турнавин Иоанн (Иван) Феодорович

Мать ребёнка: Давыдова-Гавриилова-Козлова Ксения Гордеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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