Пчельников Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1939
Дата смерти06.02.1995
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1963
Дочь: Елисеева Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Пчельникова Феодосия Егоровна
Смерть
06.02.1995