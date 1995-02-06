Пчельников Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчельников Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1939

Дата смерти

06.02.1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1963

Дочь: Елисеева Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Пчельникова Феодосия Егоровна

Смерть
06.02.1995
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