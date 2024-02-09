Шайдурова (Епанчинцева) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Шайдуров Ананий Ананьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович
Бракосочетание
12.07.1861
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1873
Дочь: Шайдурова Параскева Ананьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович
Рождение ребёнка
01.09.1875
Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович
Смерть
Неизвестно