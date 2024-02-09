Шайдурова (Епанчинцева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Епанчинцева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Шайдуров Ананий Ананьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
12.07.1861

Муж: Шайдуров Ананий Герасимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1873

Дочь: Шайдурова Параскева Ананьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.09.1875

Сын: Шайдуров Иосиф Ананьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Ананий Герасимович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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