(Мотова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мотова) Екатерина

(Мотова) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

28.10.1896

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мотов Тимофей

Мать: ?

Смерть
28.10.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close