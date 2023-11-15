Архипов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1923
Сын: Архипов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Архипова Мария Николаевна
Сведения из книги ЗАГС ГАПО (Пенза) Ф.Р-2854 оп.7 д.96 л.163об-164.
Место жительства
Около 15.06.1923
ул. Пушкарская (ныне ул. Ленина), д. 15. Сведения из книги ЗАГС ГАПО (Пенза) Ф.Р-2854 оп.7 д.96 л.163об-164.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно