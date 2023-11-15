Архипов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1899 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1923

Сын: Архипов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Архипова Мария Николаевна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Сведения из книги ЗАГС ГАПО (Пенза) Ф.Р-2854 оп.7 д.96 л.163об-164.
Место жительства
Около 15.06.1923
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
ул. Пушкарская (ныне ул. Ленина), д. 15. Сведения из книги ЗАГС ГАПО (Пенза) Ф.Р-2854 оп.7 д.96 л.163об-164.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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