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Грехов Владимир Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1964

Сын: Грехов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Грехова Нина Трофимовна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1972

Дочь: Сагидова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Грехова Нина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грехова Нина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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