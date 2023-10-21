Грехов Владимир Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1964
Сын: Грехов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Грехова Нина Трофимовна
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1972
Дочь: Сагидова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Грехова Нина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грехова Нина Трофимовна
Смерть
Неизвестно