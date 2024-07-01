Отрадинская Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Отрадинский Василий Алексеевича
Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Отрадинская) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Отрадинская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович
Смерть
Неизвестно