Отрадинская Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрадинская Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отрадинский Алексей Ионович

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Отрадинский Василий Алексеевича

Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Отрадинская) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Отрадинская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Отрадинский Алексей Ионович

Смерть
Неизвестно

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