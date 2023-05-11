Никитина (Иларионова) Анна Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1841 ст.
Рождение ребёнка
03.02.1842 ст.
Сын: Никитин Захарий Яковлевич
Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Рождение ребёнка
20.05.1844 ст.
Дочь: Никитина Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Рождение ребёнка
21.10.1845
Сын: Никитин Димитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Рождение ребёнка
02.01.1848 ст.
Дочь: Никитина Домника Яковлевна
Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Рождение ребёнка
06.07.1850 ст.
Дочь: Никитина Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович
Смерть
Неизвестно