Никитина (Иларионова) Анна Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Иларионова) Анна Иларионовна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1841 ст.

Муж: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1842 ст.

Сын: Никитин Захарий Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1844 ст.

Дочь: Никитина Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1845

Сын: Никитин Димитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Рождение ребёнка
02.01.1848 ст.

Дочь: Никитина Домника Яковлевна

Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1850 ст.

Дочь: Никитина Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Никитин Иаков (Яков) Симеонович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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