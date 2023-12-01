Шутько Роман Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутько Роман Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.?

Отец: не указан

Мать: Бикерт Ирина Сергеевна

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