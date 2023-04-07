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Ирина Андреевна
Ирина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1769
Дата смерти
1786
Пол
Женский
Отец
Андрей Никитич
1735 г.р.
Мать
Акилина Ивановна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец:
Андрей Никитич
Мать:
Акилина Ивановна
Смерть
1786
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