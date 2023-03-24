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Tamm Jaan
Tamm Jaan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Karel Tam Kaarel
1838 г.р.
Мать
Tamm (Einlov) Tina
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1872
Отец:
Karel Tam Kaarel
Мать:
Tamm Tina
Смерть
Неизвестно
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