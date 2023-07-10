Логинов андрей вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов андрей вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1986

Дочь: Логинова оксана андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.03.1989

Дочь: Логинова юлия андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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