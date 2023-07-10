Логинов андрей вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1986
Дочь: Логинова оксана андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1989
Дочь: Логинова юлия андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности