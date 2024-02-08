Рожнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1950
Рождение ребёнка
26.07.1952
Сын: Рожнов Анатолий
Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
29.06.1955
Рождение ребёнка
07.09.1956
Сын: Рожнов Владимир
Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
10.11.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно