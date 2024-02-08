Рожнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
26.07.1952

Сын: Рожнов Анатолий

Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
29.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1956

Сын: Рожнов Владимир

Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
10.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожнова Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Надежда Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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