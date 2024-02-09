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Попов Василий Акимович

Место рождения

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Никольского уезда Богородице-Рождественской Подосиновской церкви диакона Иоакима Попова сын.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Попов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Попов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Аким Васильевич

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Попов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Попова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Попова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.

Сын: Попов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна

Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Мария Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Козьма-Демьян, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Диакон Космо-Дамиановской Леждомской церкви.
Смерть
Неизвестно
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