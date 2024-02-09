Попов Василий Акимович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольского уезда Богородице-Рождественской Подосиновской церкви диакона Иоакима Попова сын.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Попов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Попова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Попова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Попова Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Космо-Дамиановской Леждомской церкви.
Смерть
Неизвестно