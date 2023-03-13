Пьяновъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Пьяновъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Полушкина Пелагея
Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пьяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Пьянова Дарья
Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пьяновъ Елизаръ
Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно