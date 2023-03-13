Пьяновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьяновъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Пьяновъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Полушкина Пелагея

Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Пьяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Пьянова Дарья

Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пьяновъ Елизаръ

Мать ребёнка: Пьянова Агафья Прокофьева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянова Агафья Прокофьева

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