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Жарков Иван Прокопьевич

Место рождения

дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Жарков Прокопий Никитич

Мать: Жаркова Параскева Ивановна

дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Жаркова Ангелина Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Мария

дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Жарков Александр Иванович

Мать ребёнка: Жаркова Мария

дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Мария

Смерть
Неизвестно
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