Жарков Иван Прокопьевич
Место рождениядер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Жаркова Ангелина Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Мария
дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1910
Сын: Жарков Александр Иванович
Мать ребёнка: Жаркова Мария
дер Шубачёво Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаркова Мария
Смерть
Неизвестно