Тихомиров Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Валерий Григорьевич

Тихомиров Валерий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1969

Сын: Тихомиров Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Григорий Валерьевич

Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close