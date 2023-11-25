Тихомиров Валерий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1969
Сын: Тихомиров Игорь Валерьевич
Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Григорий Валерьевич
Мать ребёнка: Тихомирова - Полохова Таисия Ивановна