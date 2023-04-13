Афанасьева Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1851
Дочь: Безухова Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
13.03.1855
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
20.03.1863
Дочь: Лариса Иосифовна
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
20.03.1863
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Рождение ребёнка
12.04.1866
Сын: Афанасьев Семен Иосифович
Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно