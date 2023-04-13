Афанасьева Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Варвара Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1851

Дочь: Безухова Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
13.03.1855

Сын: Афанасьев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
20.03.1863

Дочь: Лариса Иосифовна

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
20.03.1863

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Рождение ребёнка
12.04.1866

Сын: Афанасьев Семен Иосифович

Отец ребёнка: Афанасьев Иосиф Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иосиф Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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