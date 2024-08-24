Сергеев Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Мартын

Сергеев Мартын

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 25 лет д. Горка Яловица https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Наталья

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Сергеев Фёдор Мартынов

Мать ребёнка: Сергеева Наталья

Горка, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 11 лет Горка Яловица https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Сергеев Афанасий Мартынов

Мать ребёнка: Сергеева Наталья

Горка, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 6 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Сергеев Василий Мартынов

Мать ребёнка: Сергеева Наталья

Горка, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 3 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.