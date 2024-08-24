Сергеев Мартын
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
на 02.1834 г. 25 лет д. Горка Яловица https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Наталья
Рождение ребёнка
1822 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Наталья
на 02.1834 г. 11 лет Горка Яловица https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Сергеев Афанасий Мартынов
Мать ребёнка: Сергеева Наталья
на 02.1834 г. 6 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Сергеева Наталья
на 02.1834 г. 3 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#746
Смерть
Неизвестно