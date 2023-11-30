Смирнов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Ефремовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Марья Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ефремовна
Смерть
Неизвестно