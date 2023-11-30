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Смирнов Иван Сергеевич

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907

Отец: Смирнов Сергей Петрович

Мать: Смирнова Пелагея Васильевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Смирнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Ефремовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Марья Ефремовна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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