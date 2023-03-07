Кощеева Агафия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Анисимова
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно