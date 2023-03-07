Кощеева Агафия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Агафия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

1852 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Анисимова

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Анисим Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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