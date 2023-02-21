Воеводов Олег Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводов Олег Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1979

Дочь: Воеводова Ольга Олеговна

Мать ребёнка: Воеводова Нина

Рождение ребёнка
14.06.1986

Дочь: Иванова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводова Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Воеводова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводова Нина

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