Воеводов Олег Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1979
Дочь: Воеводова Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Воеводова Нина
Рождение ребёнка
14.06.1986
Дочь: Иванова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводова Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Воеводова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воеводова Нина