Пискунова (Калягина) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Калягина) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискунов Василий Николаевич

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискунов Василий Николаевич

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискунов Василий Николаевич

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Василий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно
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