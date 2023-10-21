Пискунова (Калягина) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1932
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
Неизвестно