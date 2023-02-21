Рубин Александр (Айзик) (Клементьевич)
Место рожденияРоссия, Рославль
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Россия, Рославль
Образование
По 1911
Рославлевская мужская гимназия
среднее
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рубин Абрам Александрович
Мать ребёнка: Рубина Ида Борисовна
Образование
По ?.04.1916
Медицинский ф-т Московского университета
высшее
Работа или профессия
С ?.08.1916 по ?.10.1917
Енотаевск Астраханской губ.
призван на военную службу
Работа или профессия
С ?.10.1917
40 пехотный Колыванский полк Юго-Западный фронт
младший врач
Работа или профессия
С ?.09.1918
в РККА
Рождение ребёнка
13.08.1920
Мать ребёнка: Рубина Ида Борисовна
Россия, Рославль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубина Ида Борисовна
Смерть
Неизвестно