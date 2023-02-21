Рубин Александр (Айзик) (Клементьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубин Александр (Айзик) (Клементьевич)

Рубин Александр (Айзик) (Клементьевич)

Место рождения

Россия, Рославль

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Рубин Калман Абрамович

Мать: Рубина Мария (Мирка) Гилелевна

Россия, Рославль
Образование
По 1911
Рославлевская мужская гимназия
среднее
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рубин Абрам Александрович

Мать ребёнка: Рубина Ида Борисовна

Образование
По ?.04.1916
Медицинский ф-т Московского университета
высшее
Работа или профессия
С ?.08.1916 по ?.10.1917
Енотаевск Астраханской губ.
призван на военную службу
Работа или профессия
С ?.10.1917
40 пехотный Колыванский полк Юго-Западный фронт
младший врач
Работа или профессия
С ?.09.1918
в РККА
Рождение ребёнка
13.08.1920

Сын: Рубин Яков Александрович

Мать ребёнка: Рубина Ида Борисовна

Россия, Рославль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубина Ида Борисовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close