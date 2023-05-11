Куранова Екатерина Акимовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1919 ст.
Дата смерти24.12.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919 ст.
Отец: Куранов Аким Иванович
Мать: Куранова Раиса Ивановна
Близнецы Александр и Екатерина Восприемники: граждане Иосиф Никифорович Бородин и Любовь Николаевна Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 50 номер 144
Смерть
24.12.1919 ст.
Умерла от молочницы в возрасте 1,5 ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 35 номер 172