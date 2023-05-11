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Куранова Екатерина Акимовна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.11.1919 ст.

Дата смерти

24.12.1919 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919 ст.

Отец: Куранов Аким Иванович

Мать: Куранова Раиса Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы Александр и Екатерина Восприемники: граждане Иосиф Никифорович Бородин и Любовь Николаевна Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-99 файл 50 номер 144
Смерть
24.12.1919 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от молочницы в возрасте 1,5 ? https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 35 номер 172
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