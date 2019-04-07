Ломанов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1959
Дата смерти07.04.2019
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959
Отец: Ломанов Александр
Рождение ребёнка
24.03.2007
Дочь: Ломанова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Насонова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насонова Людмила Викторовна
Смерть
07.04.2019