Ломанов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломанов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1959

Дата смерти

07.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959

Отец: Ломанов Александр

Мать: Ломанова Зинаида Даниловна

Рождение ребёнка
24.03.2007

Дочь: Ломанова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Насонова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насонова Людмила Викторовна

Смерть
07.04.2019
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