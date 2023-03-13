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Белова Лукерья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

13.05.1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Назарова Евдокия

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кулаковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кулаковъ Беловъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кулаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1785

Дочь: Кулакова Катерина

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Максимъ

Смерть
13.05.1804
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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