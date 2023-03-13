Белова Лукерья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти13.05.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Назарова Евдокия
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кулаковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кулаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
27.11.1785
Дочь: Кулакова Катерина
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кулаковъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Максимъ
Смерть
13.05.1804