Штемплин Борис 11.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штемплин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Жена

1975 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1976

Отец: Штемплин Владислав

Мать: Штемплин Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штемплин (Сухоребрикова) Юлия

Рождение ребёнка
01.06.2000

Дочь: (Штемплин) Алина

Мать ребёнка: Штемплин (Сухоребрикова) Юлия

Рождение ребёнка
24.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штемплин (Сухоребрикова) Юлия

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