Штемплин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1976
Отец: Штемплин Владислав
Мать: Штемплин Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.2000
Дочь: (Штемплин) Алина
Мать ребёнка: Штемплин (Сухоребрикова) Юлия
Рождение ребёнка
24.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штемплин (Сухоребрикова) Юлия