Аксенова (Харлапанова) Наталья Власовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1830
Сын: Аксенов Михаил Ильич
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Аксенова) Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1835
Сын: Аксенов Степан Ильич
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
16.10.1837
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Аксенова) Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
29.11.1843
Сын: Аксенов Андрей Ильич
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Рождение ребёнка
15.08.1846
Дочь: Шульгина (Аксенова) Васса Ильинична
Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович
Смерть
Неизвестно