Аксенова (Харлапанова) Наталья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Харлапанова) Наталья Власовна

Место рождения

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

18.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.11.1830

Сын: Аксенов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Аксенова) Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.12.1835

Сын: Аксенов Степан Ильич

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.10.1837

Сын: Аксенов Артемий Ильич

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Аксенова) Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.11.1843

Сын: Аксенов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.08.1846

Дочь: Шульгина (Аксенова) Васса Ильинична

Отец ребёнка: Аксенов Илья Степанович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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