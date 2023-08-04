Шнецко Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1980
Дочь: Штецко Анна Александровна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.08.1984
Дочь: Штецко Мария Александровна
Мать ребёнка: Воронина Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно