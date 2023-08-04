Шнецко Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнецко Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1980

Дочь: Штецко Анна Александровна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.08.1984

Дочь: Штецко Мария Александровна

Мать ребёнка: Воронина Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Надежда Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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