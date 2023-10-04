Скрипников Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Ярослав Павлович

Мать ребёнка: Скрипникова Римма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипникова Вероника Павловна

Мать ребёнка: Скрипникова Римма Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипникова Римма Александровна

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