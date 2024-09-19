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Екатерина Андреевна

Место рождения

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1666 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Андрей Семенович

Мать: Евдокия Кузьмина

Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Букино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 110 об лист. Деревня Букино. Андрей Семенович, 56 лет, и жена его Евдокия Кузьмина, 53 года. У них дети Матвей, 11 лет, Екатерина, 7 лет, Васса, 7 лет, Татьяна, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1719

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