Черенщикова (Нестеренко) Раиса Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1910
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 21 ж. 19 Курской губ. Рыльского уезда села Глушкова крестьянска дочь
Смерть
Неизвестно