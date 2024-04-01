Черенщикова (Нестеренко) Раиса Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова (Нестеренко) Раиса Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1910

Муж: Черенщиков Феоктист Гаврилов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 21 ж. 19 Курской губ. Рыльского уезда села Глушкова крестьянска дочь
Смерть
Неизвестно

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