Паша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стаматов Георгий Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван
Рождение ребёнка
1949
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
1950
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иван
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Иванна
Отец ребёнка: Петров Иван