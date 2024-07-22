Паша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стаматов Георгий Михайлович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван

Рождение ребёнка
1949

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Петров Иван

Рождение ребёнка
1950

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Петров Иван

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Петров Иван

Рождение ребёнка
1957

Сын: Иван

Отец ребёнка: Петров Иван

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Иванна

Отец ребёнка: Петров Иван

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