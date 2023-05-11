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Марфа Кириллова

Место рождения

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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