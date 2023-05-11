Марфа Кириллова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно