Брагин Павел
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Брагин Яков Павлович
Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Брагин Иван Павлович
Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна
Смерть
1789