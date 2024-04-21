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Брагин Павел

Место рождения

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Брагин Яков Павлович

Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Брагин Корнил Павлович

Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Брагин Иван Павлович

Мать ребёнка: Брагина (Хромова) Акилина Анисимовна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1789
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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