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Лукьяновъ Егоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Лукьяновъ Анисимъ

Мать: Лукьянова Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьяновъ Федоръ

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лукьяновъ Николай

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лукьяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лукьянова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Ольга

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