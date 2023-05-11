Лукьяновъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Лукьяновъ Анисимъ
Мать: Лукьянова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лукьяновъ Федоръ
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лукьяновъ Николай
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лукьяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лукьянова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Ольга