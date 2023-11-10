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Шкорба Иван Сазонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

25.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкорба Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкорба Екатерина Иванович

Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкорба Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкорба Вера Григорьевна

Смерть
25.03.1982
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