Шкорба Иван Сазонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти25.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкорба Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкорба Екатерина Иванович
Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкорба Юрий Иванович
Мать ребёнка: Шкорба Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкорба Вера Григорьевна
Смерть
25.03.1982